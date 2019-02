Calcio, Promozione. Taggia, è un mercoledì sera importante: al 'Marzocchini' il recupero con il Ceriale

Il campionato di Promozione mette sul piatto un recupero molto importante. Per la giornata numero 19 scenderanno in campo il Taggia di mister Maiano e il Ceriale fanalino di coda, per una sfida che mette in palio punti pesanti.

I giallorossi vogliono confermare il buon momento e il terzo posto, provando ad avvicinare la seconda piazza e accorciare le distanze dalla vetta dell'Ospedaletti che potrebbe scendere a cinque lunghezze.

I ragazzi di mister Maiano dovranno fare molta attenzione al Ceriale. I savonesi, dopo la sconfitta interna contro il Mignanego sono tornati ultimi in classifica, è questa sera non avranno nulla da perdere.

Calcio d'inizio ore 20.30 al 'Marzocchini: arbitra Brunenghi di Genova.