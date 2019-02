Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, Bastita e i suoi fratelli: ecco i magnifici 8 Allievi matuziani

In casa Virtus Sanremo si punta sempre di più alla linea verde. E con grande successo, visto i risultati sul campo.

Dopo l'exploit dell'attaccante Bastita, mister Massimiliano Moroni ha portato dalla formazione Allievi tanti altri ragazzi classe 2002 che si stanno mettendo in mostra nel campionato di Seconda Categoria, come capitato all'attaccante esterno Spoletta in rete con il Legino B al suo debutto in Prima Squadra.

"Sono due anni che già giocano alcuni e lasciano il segno essendo determinanti. Ovviamente hanno fatto un buon lavoro in primis la società - sottolinea mister Massimiliano Moroni - che crede nei giovani ed ovviamente i loro allenatori delle giovanili con i mister Guarducci, Norberti e Luca Moroni.

In Prima Squadra poi tutto cambia, soprattutto la realtà avendo a che fare con giocatori più esperti. In questa categoria si incontrano giocatori dilettanti che cercano di intimorire i più giovani cercando di dimostrare di essere ancora giocatori - evidenza il tecnico matuziano - ma il tempo passa e se non si accetta che il futuro sia dei giovani si diventa una macchietta: come dico a loro, ciò che non devono fare è imitare tali comportamenti, ma sacrificarsi cercando sempre di fare il massimo rimanendo umili ed apprendendo da ogni allenatore ogni aspetto. Che potrà essere utile in futuro.

Si continua nel segno della continuità della Virtus Sanremo - conclude Moroni - come è toccato ai vari El Kayary e a Tommaso Moroni: ora tocca a loro".