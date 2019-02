Calcio, Serie D. Sanremese, nello 'Spazio Interviste' tanti i protagonisti del mondo biancoazzurro (VIDEO)

Appuntamento classico del martedì con lo 'Spazio Interviste' in casa Sanremese, dove i vari protagonisti hanno analizzato quello accaduto sul campo del Chieri. Nel prossimo turno i biancoazzurri affronteranno al 'Comunale' lo Stresa: riviviamo le video interviste postate sulla Pagina Facebook Ufficiale del club matuziano.

Sanremese, i protagonisti nello 'Spazio Interviste'

Doppia tegola. In vista dei prossimi impegni doppia tegole sfortunata per mister Alessandro Lupo. Il tecnico non avrà a disposizione Patrick Anzaghi e Loreto Lo Bosco, usciti malconci dal match di Chieri. Per il difensore lussazione della spalla e circa due mesi di stop, mentre per l'attaccante si prevedono un paio di settimane ai box.