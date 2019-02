Pallanuoto femminile. Europa Cup, il Setterosa delle imperiesi Gorlero e Emmolo in semifinale: la M per Manuel Bortuzzo disegnata sul braccio delle atlete

EUROPA CUP

FRANCIA-ITALIA 8-14 (1-3; 3-3; 2-2; 2-6)

Francia: Derenty, Millot (1), Bachelier, Leroux, Guillet (3), Mahieu (1), Deschampt, Battu, Radosavljevic, Kjerulf, Paillat, Daule (3), Chabrier. CT: Bruzzo

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti (3), Avegno (1), Queirolo, Aiello, Picozzi, Bianconi (4), Emmolo (3), Palmieri, Chiappini (2), Giustini (1), Lavi. CT: Conti

Il Setterosa si qualifica con una giornata di anticipo alle semifinali dell'Europa Cup, e con una super prestazione in casa della Francia, le ragazze del CT Conti evitano i quarti di finale.

Match impostato nel mondo migliore per le azzurre che vanno a segno contro le francesi con Bianconi (4), Garibotti (3) Emmolo (3), Chiappini (2), Avegno (1) e Giustini (1). Ottime le prestazioni delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo, con la prima autrice di buoni interventi in porta e la seconda in rete per tre volte.

Il Setterosa è sceso in vasca con disegnata la M sul braccio per Manuel Bortuzzo, l'atleta rimasto gravemente ferito in una sparatoria alle porte della Capitale.