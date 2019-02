Pallacanestro: tre giornate di squalifica a Colombo (Ospedaletti), la dirigenza "Sono davvero troppe!"

Per la partita di domenica contro la corazzata Spezia dal pronostico sicuramente chiuso, il BC Ospedaletti dovrà fare a meno del suo giocatore rappresentativo, Luca Colombo che, oltre alla gara di domenica dovrà saltare altre due partite la prima con il Tigullio in casa e la seconda la sfida salvezza drammatica con Chiavari.

I dirigenti lo staff e gli appassionati questa volta non ci stanno: "Tre giornate sono state affibbiate d un uomo che, durante una partita prende falli (tanti) e gliene fischiano la metà. Il BC Ospedaletti e una società seria che è in categoria da 6 anni e che con grandi difficoltà tiene alta la bandiera del basket ponentino. Non cerchiamo favori ma solo obiettività e buon senso sportivo, Colombo ad ogni partita è martoriato giustamente perché è un pivot molto forte ma se ci sono dei falli bisogna fischiarlo. Si va avanti lo stesso ma non è il modo giocarci la salvezza in questo modo".