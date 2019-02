In casa Ceriale non è un grande momento e a testimoniarlo è la sconfitta subìta in rimonta nel recupero sul campo del Taggia. Per i biancoblù è ultimo posto e nel post partita mister Andrea Biolzi è arrabbiato per come è maturato questo passivo.

Taggia-Ceriale: mister Biolzi nel post partita

Riprese a cura di Christian Flammia