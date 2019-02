Don Bosco Vallecrosia Intemelia: ko al Priamar, Marcianò "Siamo riuscite a far vedere quanto siamo migliorate"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno sconfitto ieri sera in casa il Priamar. La partita, valida per la seconda giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile, si è infatti conclusa a favore delle padrone di casa. Le biancorosse hanno lottato e dato il meglio di sé riuscendo così a sconfiggere le savonesi per 5 a 2, grazie alle due reti di Elisa Cerato e alle tre di Raja Sabir.

"Le ragazze sono state brave - afferma mister Ivan Busacca alla fine della partita - A parte qualche inesattezza tecnica, hanno giocato bene".

"La partita direi che è andata bene, siamo tornate a vincere e non posso essere più felice di così - dice la calciatrice Fabiana Marcianò - La maggiore difficoltà direi che è stata la nostra non concentrazione in alcuni tratti della partita, che ci ha reso poco lucide e altalenanti".

"Nonostante un po’ di errori siamo riuscite a far vedere quanto siamo migliorate tatticamente e sopratutto a capirci tra di noi ed a supportarci. Ringrazio le mie compagne che ogni volta ci mettono il cuore dalle più piccoline a quelle più esperte - commenta la giovane calciatrice - Sono molto superstiziosa e non voglio proprio dirlo esplicitamente, ma dalla prossima partita mi aspetto la stessa voglia e la stessa grinta che ci stiamo mettendo nell'ultimo periodo, ci teniamo a fare bene".