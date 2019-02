Pallamano. ABC Bordighera, per la formazione Under 13 bella vittoria

UNDER 13

ABC Bordighera H. – Breil surRoia/Pallamano Ventimiglia 24-16

Giovedì pomeriggio seconda gara ufficiale nel campionato dipartimentale francese per gli atleti dell’ABC Bordighera della categoria under 13 che hanno ospitato alla palestra C. Conrieri di via Pelloux i pari età del Breil surRoia/Pallamano Ventimiglia, praticamente un derby italiano.

Partita che ha visto i giovani atleti scesi in campo divertirsi e divertire i molti spettatori presenti , con le due formazioni che hanno anche fatto vedere sprazzi di bel gioco e con gli atleti che non si sono risparmiati per agonismo e impegno, lasciando al termine dell’incontro tutti soddisfatti per l’impegno fatto vedere in campo.

Questa volta, rispetto all'esordio in campionato, l'esito dell’incontro è stato ad appannaggio dei bordigotti che sono riusciti a superare i frontalieri dopo un match equilibrato con il punteggio di 24 a 16 a proprio favore.

Queste le giovani promesse dell’ABC Bortdigherascesa in campo: Alija Christin, Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian, Vitetta Davide, Mirto Tommaso, Basta Mattia. Coach: Diana Dalmasso e Maria Grazia Germano