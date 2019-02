Pallamano: domenica si alza il sipario sulla Coppa Liguria per formazioni seniores

Si alza domenica il sipario sulla Coppa Liguria per formazioni seniores, manifestazione che vedrà al PalaRoja di Ventimiglia la disputa dei primi incontri della 1a fase del torneo che, dopo anni di silenzio, quest’anno e su iniziativa del delegato regionale ligure Giovanni Sorrenti ha nuovamente preso vita questa manifestazione con una formula atipica fatta a misura per il territorio ligure e la sua particolarità sportiva per questo sport.

Manifestazione nata per unire sotto il profilo sportivo la Liguria e con l’obiettivo di riavvicinare il ponente ed il levante, oggi reso ancora più lontano dopo il crollo del ponte Morandi. La formula del torneo prevede una prima fase con partite di classificazione articolate su due giornate, con la prima giornata che si svolgerà domenica mattina a Ventimiglia e la seconda giornata che di giocherà sabato 2 marzo a La Spezia in modo da consentire alle formazioni partecipanti di potersi confrontare tra loro, formazioni che nel corso dell’attuale stagione sono iscritte nei più disparati campionati (serie B ligure-lombarda, serie B toscana, campionati dipartimentali francesi).

La seconda fase, con la disputa delle finali, avrà luogo il 5 maggio al PalaBiancheri a Bordighera e vedrà le quattro formazioni finaliste contendersi il trofeo, in una vetrina ideale per incorniciare la migliore formazione ligure di pallamano della stagione 2018-19.

Donatella Albano presidente dell’Abc Bordighera, la più vecchia società ligure di pallamano ed una delle più vecchie d’Italia, ha fortemente voluto che fosse Bordighera la città ideale per poter ospitare le finali di questa manifestazione anche per riportare l’attenzione su questo sport che proprio grazie al sodalizio bordigotto è divenuta una tradizione nella città delle palme. Per altro il sodalizio bordigotto sempre attento alle esigenze dei più giovani nello sport quest’anno è anche presente, come parte attiva, nel progetto internazionale denominato “Levant 06” finanziato dalla Comunità Europea e promosso dalle federazioni nazionali di pallamano italiana (FIGH), francese (Ffhb) e monegasca, progetto al quale aderiscono tutte le società comprese nel bacino Monaco e Imperia.

Il programma delle partite della prima giornata della manifestazione, che si svolgerà al PalaRoja in corso Limone Piemonte a Ventimiglia, è il seguente:

- ore 10,00 Abc Bordighera-Pallamano Ventimiglia

- ore 11,20 Pallamano Ventimiglia-Riviera Handball Imperia

- ore 12,30 Riviera Handball Imperia-Abc Bordighera