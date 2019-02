Calcio, Prima Categoria. Camporosso, sfida totale sul campo della Veloce. Zito: "Partita decisiva? E' importante per entrambe"

Il Camporosso domenica pomeriggio potrà giocarsi un'importante fetta di stagione sul campo della capolista Veloce Savona. I rossoblù inseguono la leader del campionato di Prima Categoria a due punti e con un successo scatteranno in testa.

"Partita decisiva? Solo importante". Ad analizza il big-match di giornata è in casa rossoblù, il sempre più decisivo Francesco Zito: "Secondo me più che partita decisiva è una partita importante per il cammino di entrambe le squadre. Dispiace non aver sfruttato il passo falso della della Veloce con il Pontelungo - sottolinea Zito - ma andiamo avanti a testa alta pensando una partita alla volta.

"Nulla da temere". Ma cosa c'è da temere di questa Veloce Savona? "Da temere credo nulla - evidenza l'attaccante rossoblù - ma si sa che sono un'ottima squadra e per questo sono in testa. Anche noi non siamo da meno e faremo di tutto per portarci a casa la vittoria".

"Devo tutto ai miei compagni di squadra e al mister". Zito sta vivendo un ottimo momento a livello personale, il tutto confermato dalla rete domenica scorsa al Borghetto: "Si, sto passando un bel momento e devo tutto ai miei compagni di squadra e al mister che anche nei momenti difficili sono li ad aiutarti sia dentro che fuori dal campo. Questa è la nostra forza - conclude il giocatore - siamo una famiglia, pronti ad aiutarci l'uno con l'altro".