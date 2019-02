Formula 1. Tolto il velo alla nuova Ferrari, la prima da pilota ufficiale del monegasco Charles Leclerc

L'attesa è finita: questa mattina è stata presentata la nuova Ferrari, quella del mondiale 2019 che vedrà Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc dare battaglia alla Mercedes per la conquista dei titoli piloti e costruttori.

Ufficiosamente è l'ultima livrea presentata (l'Alfa Romeo verrà svelata nei prossimi giorni ma già ieri sono apparse alcune foto durante i test di Fiorano), ma la rossa è l'ultima monoposto a togliere il velo e a mostrarsi in tutto il suo splendore.

Si chiamerà SF90, in omaggio ai novant'anni della scuderia di Maranello che vengono festeggiati proprio quest'anno. Lunedì sarà già in pista a Barcellona per i primi test ufficiali (trasmessi in diretta dal canale tv di Sky dedicato alla Formula 1) e tra un mese si comincerà a fare sul serio con il primo atto della stagione a Melbourne, in Australia, da anni appuntamento inaugurale del mondiale.

C'è sempre grande aspettativa attorno al pilota monegasco promosso alla guida della rossa: già dai test di settimana prossima potranno arrivare indicazioni importanti per provare a capire quale sarà il ruolo che Leclerc potrà ritagliarsi nella prima parte di campionato.