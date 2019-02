Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia, caccia al tris contro la Locatelli: i convocati di coach Fratoni

Big match alla Piscina Comunale Felice Cascione dove la Rari Nantes Imperia, sabato alle ore 18.30, ospiterà Locatelli. La gara sarà valida per il sesto turno del campionato di Serie B maschile e ad arbitrare sarà il signor Pusinieri da Milano.

"Non c'è due senza tre" vorrebbe il proverbio ed i ragazzi di Fratoni metteranno, come sempre, il massimo impegno per raggiungere la vittoria. Il compito però sarà uno dei più impegnativi della stagione, dato che ad Imperia arriverà la seconda in classifica. I biancoverdi allenati da Picasso, dopo la sconfitta di misura all'esordio in casa dell'Arenzano, hanno raccolto 10 punti nei seguenti quattro match.

Locatelli è una società di Genova piuttosto giovane: infatti, lo scorso dicembre, ha compiuto 18 anni.

Ecco i convocati di Mister Fratoni: Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (Portiere), Andrea Somà, Giacomo Fratoni, Raffaele Ramone, Niccolò Maglio, Vincenzo Mirabella, Andrea Pedio, Jarno Spano, Leon Kovacevic, Rikardo Merkaj, Gianluca Lombardi, Luca Bracco.

Il sabato pomeriggio della Cascione è ricco di appuntamenti per tutti gli appassionati: subito dopo il match dei nostri giallorossi, sarà di scena Sori-Crocera (gara valida per il campionato di Serie A2). Data la squalifica dell'impianto sorese, uno dei tanti derby genovesi della cadetteria si trasferirà ad Imperia (fischio d'inizio alle ore 20.10).

Un momento, inoltre, per salutare Paolo Iarossi (allenatore del Sori che sostituirà lo squalificato Cipollina), Daniele Ferrari e Marco Giordano (rispettivamente mancino e capitano del Crocera): i primi sono nati e cresciuti in giallorosso mentre il terzo ha lasciato ottimi ricordi ad Imperia.