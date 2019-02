Tennis. Challenger Bangkok: il sanremese Gianluca Mager si ritira durante la sfida contro Aragone

Termina con sfortuna l'avventura al Challenger di Bagkok per il tennista sanremese Gianluca Mager.

La racchetta matuziana si è dovuta ritirare durante l'inizio del terzo set nel match degli ottavi di finale con l'americano Aragone, causa infortunio.

La partita fino a quel momento era stato in equilibrio, con Mager che aveva speso molte energie sia nel tie-breal perso nel primo set per 9-7, sia in quello vinto dall'allievo di Matteo Civarolo nel secondo set e vinto per 7-5. Nel terzo set, sul punteggio di 2-0 per Aragone, il sanremese ha dovuto cedere.