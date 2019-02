Calcio, Juniores Nazionale. Sanremese, caccia al colpo sul campo del Ghivizzano

Il campionato Juniores Nazionale mette sul piatto una partita complicata per la Sanremese. la compagine di mister Notari va a caccia dell'immediato riscatto sul campo del Ghivizzano terzo della classe (ore 15).

I biancoazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta interna subìta una settimana fa in casa con il Ligorna ed è a quota 29 punti in classifica. Non un periodo positivo per i giovani matuziani che proveranno ad uscire dal tunnel.

I toscani, dopo il turno di riposo, sono reduci da due vittorie consecutive senza regalare reti agli avversari, confermando l'alta posizione di classifica alle spalle di Fezzanese e Savona.