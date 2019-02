Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, obiettivo vittoria nell'anticipo (ore 20.30)

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A anticipa questa sera con una partita testacoda che potrebbe valere molto per le due squadre. In campo (ore 20.30) scenderanno Legino B e Atletico Argentina.

I savonesi sono ultimi in classifica, ma cercheranno di rendere la vita non semplice al più quotato avversario. I rossoneri proveranno a vincere per tornare ad un punto dalla capolista Carlin's Boys in vista del match dei neroazzurri di domani pomeriggio in casa con l'Area Calcio Andora.

