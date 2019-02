Sanremo Rugby, i giovanissimi matuziani impegnati nel Raggruppamento Regionale di Imperia

Oggi, sabato 16 Febbraio i giovanissimi del Sanremo Rugby saranno impegnati ad Imperia, presso il Campo Pino Valle in regione Baité, a partire dalle 14.30 per un raggruppamento regionale.

Scenderanno in campo la under 6 e la under 8 seguite dagli allenatori Michelle Scibelli e Paolo Trucco, e la under 10 allenata da Diego Capelli e Claudio Motosso. Saranno presenti ad Imperia squadre liguri provenienti dalle province di Savona e Genova.

I giovani rugbysti si affronteranno in campo sapendo di avere come pubblico un nutrito ed affiatato gruppo di genitori che segue con affetto e tenacia ogni trasferta dei propri leoncini, un ringraziamento è d’obbligo a queste famiglie che fanno sentire in ogni occasione il loro supporto ed entusiasmo per dare a questo sport una connotazione di grande unione, lealtà ed amicizia.

Ringraziamo anche gli allenatori che con professionalità, pazienza e grinta seguono nella loro crescita questi piccoli atleti, facendogli amare il rugby ed il vero spirito di gruppo.

Ricordiamo che gli allenamenti presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo continuano tutti i martedì ed i giovedì dalle 17.30.