Calcio a 5 maschile. Airole FC, missione compiuta: superato il Finale

Missione compiuta per l’Airole FC nella quarta giornata di ritorno del campionato ligure di serie C di calcio a 5. I ragazzi di mister Franco Basta si sono infatti imposti per 5-3 sul Finale davanti al pubblico amico del PalaRoja al termine di una gara disputata in una fase della stagione fortemente spezzettata e giocata fra un turno di riposo ed un rinvio, aspetto che poteva nascondere diverse insidie.

Priva di tre giocatori squalificati l’Airole ha subito indirizzato il match sulla strada giusta chiudendo il primo parziale sul 4-1 (a segno Ambesi, Santamaria, Zuccarello ed ancora Santamaria) per poi amministrare nella ripresa (gol di Ambesi prima di due reti ospiti). Una vittoria importante che mantiene i biancoverdi nelle zone di alta classifica in vista del big match contro il Taggia previsto per il 1 marzo ancora a Roverino:

"Campionato fortemente frammentato in questo periodo – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – bravissimi quindi il mister ed i ragazzi a mantenere la concentrazione alta. Ora avremo diversi giorni a disposizione per allenarci in vista della partita col Taggia, un match davvero fondamentale in chiave playoff. Invitiamo quindi già fin d’ora il pubblico a venire numeroso al PalaRoja".

Ottimo punto invece per quanto riguarda l'Airole Pro Seborga contro il forte Birrareal nella prima giornata di ritorno del campionato amatoriale FIGC in corso di svolgimento a Dolceacqua e Vallebona. Dopo il riposo della settimana appena trascorsa la squadra tornerà in campo giovedì contro la Nuova Artigianvetro al ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona.