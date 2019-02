Calcio, Prima Categoria, 17a giornata. Il clou è Veloce Savona-Camporosso. Spicca il derby di Borghetto

Tutto da seguire il turno in programma nel campionato di Prima Categoria

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 17 molto intensa e tutta da seguire con scontri diretti importanti nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il big-match di giornata è quello che andrà in scena a Zinola tra la Veloce Savona capolista e l'inseguitrice Camporosso: i padroni di casa si presentano con due punti di vantaggio sui rossoblù imbattuti da quando è iniziato il girone di ritorno. Il Pontelungo non vuole smettere di sognare e in casa contro lo Speranza Savona può approfittare dello scontro diretto e del suo ottimo momento.

Tutto da seguire è anche il sentito derby tra Borghetto e Soccer Borghetto, una sfida che potrà dire molto sia in chiave salvezza che in ottima salto di categoria. Partita interna per il Quiliano & Valleggia che ospita la Baia Alassio.

Il Don Bosco Valle Intemelia vuole dare continuità sul campo del Cervo FC, mentre chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Aurora e Letimbro contro Altarese e il fanalino di coda Plodio.