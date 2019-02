Calcio, Promozione, 21a giornata. Ospedaletti, testacoda pericoloso. Loanesi e Taggia vogliono restare in scia

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 21 molto importante: analizziamo le otto partite che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Ospedaletti non vuole fermarsi, ma sul campo del Mignanego non sarà semplice portare via l'intera posta in palio. Loanesi e Taggia, rispettivamente a tre e cinque lunghezze dal primo posto, vogliono restare in scia: i rossoblù saranno di scena in trasferta (proprio nel nuovo campo di Ospedaletti) contro la Sanstevese, mentre i giallorossi ospitano il temibile Legino.

In chiave playoff partita che vale doppio per il Bragno, con i savonesi che ospitano la ritrovata Dianese & Golfo. La Sestrese risponderà ospitando il Varazze, mentre per il fanalino di coda Ceriale trasferta da mission impossible sul campo dell'Arenzano.

In zona salvezza molto importante è la sfida interna del Celle Ligure che ospita il Vallescrivia, mentre è da seguire il derby genovese tra Voltrese e Serra Riccò.