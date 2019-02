Calcio, Promozione. Ospedaletti, Alessandro Scappatura super con il Mignanego: "Siamo stati bravi a bloccarla subito. Guardiamo partita per partita"

L'Ospedaletti capolista conferma i tre punti di vantaggio sulla Loanesi, grazie ad un prestazione importante sul campo del Mignanego. Gli orange di mister Carlet si confermano così in un ottimo momento di forma.

A sbloccare il match in terra genovese è il sempre più decisivo Alessandro Scappatura: "La partita di oggi vale tre punti come le altre - dichiara al fischio finale l'attaccante orange - queste partite non sono mai semplici. Noi siamo stati bravi a sbloccarla subito. Noi guardiamo partita per partita e diamo sempre il massimo. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati".

Scappaura ha una dedica speciale: "Questa rete la dedico a mio zio che è mancato poco tempo fa".