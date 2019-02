Calcio, Promozione. Taggia, Alessio Cuneo non basta contro il Legino: "Non è andata come speravamo"

In casa Taggia aria di amarezza dopo il rocambolesco 2-3 subìto per mano di un Legino che porta a casa una vittoria fondamentale in chiave playoff. Ai giallorossi non basta Alessio Cuneo, alla seconda rete in pochi giorni:

"Purtroppo oggi non è andata come volevamo - commenta al fischio finale il giallorosso - abbiamo trovato un gran Legino. La partita di mercoledi si è fatta sentire, oltre le assenze importanti. Ora non dobbiamo ripartire, ma semplicemente continuare a giocare come stiamo facendo.

Abbiamo tre partite difficili in cui affronteremo anche Loanesi e Ospedaletti: solo dopo si potrà dire se saremo tagliati fuori per la vittoria finale".