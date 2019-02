Calcio, Seconda Categoria A, 15a giornata. Carlin's Boys-Area Calcio Andora grande sfida. Occasione San Bartolomeo

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette sul piatto una giornata numero 15 molto importante per le varie posizioni di classifica: potrete seguire i match nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il match principale di questo turno sarà quello tra la capolista Carlin's Boys e l'Area Calcio Andora, con i neroazzurri che devono rispondere all'Atletico Argentina. I rossoneri nell'anticipo hanno superato in trasferta per 5-2 il Legino B.

Il San Bartolomeo Calcio ha un'occasione importante per la zona playoff ospitando il Taggia B, mentre il Borgio Verezzi sarà di scena sul campo della Villanovese. Il San Filippo Neri ospita la Virtus Sanremo per un match che può valere doppio. Turno di riposo per il Riva Ligure.