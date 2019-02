Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina formato super, cinquina al Legino B. Pesante: "Contento per il risultato, meno della prestazione"

Cariello, in formato super e autore di una tripletta che gli vale il pallone della gara, ribalta una partita iniziata male per gli armesi dopo il goal su rigore di Ba.A chiudere i conti ci pensano poi Siberie e Franzone. Ora la vetta è più vicina, in attesa che la Carlin's boys risponda questo pomeriggio ai ragazzi di Mister Pesante.

Pesante: "Sono contento per il risultato e per i tre punti che ci avvicinano, almeno per il momento, alla vetta. Non posso però ancora essere contento della prestazione: i miei concetti di calcio non sono ancora visibili sul campo perché i miei ragazzi non sempre fanno quel che vorrei".