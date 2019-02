Calcio, Serie D, 24a giornata. Sanremese, esame Stresa da superare: al 'Comunale' arriva un avversario scivoloso (ore 15)

La Sanremese va a caccia della giusta ripartenza dopo la sconfitta sfortunata subìto nello scorso turno di campionato. La compagine biancoazzurra ospita al 'Comunale' il scivoloso Stresa (calcio d'inizio ore 15, arbitro De Angeli di Milano), un avversario che naviga nelle zone basse della classifica e che non avrà nulla da perdere.

Per la sfida di oggi pomeriggio mister Lupo dovrà fare a meno del terzino sinistro Anzaghi (lussazione della spalla e stop di almeno due mesi) e dell'attaccante Lo Bosco (ko per un paio di settimane). Il tecnico potrebbe opporre ai piemontesi questo undici: Manis in porta; Fiore, Videtta, Giubilato, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei e Spinosa a centrocampo; Molino, Lella e Scalzi in attacco.

La situazione in classifica vede i matuziani a undici punti dalla capolista Lecco che ospita il Savona terzo della classe. Un'occasione quella per la Sanremese di poter allungare proprio sugli striscioni.

Potrete seguire il match tra Sanremese e Stresa nella web cronaca live su Rivierasport.it