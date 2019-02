Basket: nulla da fare per il Bc Ospedaletti sul campo della capolista Spezia, netta sconfitta

Spezia Basket-BC Oospedaletti 103-54 (25-16, 30-13, 25-7, 23-18)

Spezia: Manzini 6, Pipolo 3, Dalpadulo 8, Kibildis 16, Garibotto 10, Fazio 10, Moretti 12, Stakic 10, Suliauskas 21, Steffanini, 7 Petani n.e.

BC Ospedaletti: Gilardino 8, Zunino 8, Revetria 2, Rossi 21, Olivari, Carlucci 13, Formica 2, Lazri.

Partita a senso unico in quel di Spezia contro la capolista. Gli ‘orange’ tengono per 16 minuti e poi c’è una sola squadra in campo. Le assenze, soprattutto quella di Colombo, hanno determinato la pesante sconfitta. “Ora serve esettare immediatamente – evidenzia coach Lupi - e pensare alla sfida di sabato, in via Isnart contro il Tigullio, che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato".

“Le ultime 4 partite saranno decisive – termina Lupi – con due scontri diretti e due contro squadre tranquille. Se saremo determinati potremmo anche salvarci senza la lotteria dei play-out".