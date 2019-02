Una rete di Stefano Faedo nel secondo tempo regala all'Imperia i tre punti pesanti contro l'Albenga. Una marcatura determinante per la compagine neroazzurra, in vista della sfida sul campo della capolista Rivarolese in programma domenica prossima.

A fine match ecco tutta la soddisfazione del centrocampista neroazzurro, che sta diventando determinante anche in zona gol, dopo i tanti assist vincenti forniti ai suoi compagni di squadra.