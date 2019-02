Calcio, la storia. Sanremese, l'amicizia tra mister Lupo e Gabriele diventa un dvd in vendita per realizzare progetti per l'Isah (VIDEO)

Un’amicizia speciale nata in un pulmino, quello dell’Isah che trasporta i ragazzi da casa all’istituto. Protagonisti sono Alessandro Lupo, noto ai più per essere il mister della Sanremese, ma anche educatore e autista dell’Isah di Imperia, e Gabriele Davico, 21 anni compiuti oggi (tanti auguri!).

Il ragazzo, di cui avevamo già scritto raccontando la sua storia e la sua malattia (è affetto da autismo) attraverso le pagine del libro della madre ‘Semplicemente Gabriele’, negli anni ha sviluppato un’amicizia profonda con Lupo. I due l’hanno mostrata sui social, attraverso una serie di video divertenti intitolati ‘Il Lupo & la Volpe’, che ora, grazie al montaggio del nostro collega di Sanremo News Pietro Zampedroni è diventato un dvd di 14 minuti in cui sono racchiuse tutte le gag che li vedono protagonisti.



Lo scopo è quello di vendere i dvd, di cui sono state realizzate 300 copie, per realizzare progetti benefici all’interno dell’Isah.



“Tra loro due si è creata una complicità che è diventata amicizia anche fuori dal lavoro – racconta Iolanda, mamma di Gabriele – Questa storia ci insegna che la disabilità non deve spaventare, ma essere condivisa, così come hanno fatto Gabriele e Alessandro”.



Per la realizzazione mamma Iolanda ringrazia Grafiche Amadeo che ha realizzato gratuitamente le grafiche, Imperia Tv che ha masterizzato gratis i dvd e l’Isah che ha acquistato cd e custodie.