Calcio. Sanremese, ottimi i risultati del settore giovanile. Il bilancio di Pino Fava: "Siamo l'unica società della Provincia a partecipare con tutte le leve ai campionati regionali"

Nell'ultimo fine settimana, il settore giovanile della Sanremese ha ottenuto importanti successi con le formazioni Juniores, Allievi 2002 e Giovanissimi 2004 ed a questo proposito il direttore generale Pino Fava è voluto intervenire per fare il punto della situazione prima di iniziare il rush finale che porterà ai vari verdetti di fine stagione:

"I campionati regionali giovanili sono ormai giunti alla quindicesima giornata (sulle ventidue che compongono la stagione regolare) e le nostre squadre Allievi 2002 e Giovanissimi 2004, che rappresentano la punta del nostro settore giovanile, sono in testa alle rispettive classifiche.

Quotidianamente mi confronto con i responsabili del settore giovanile, Aleandro Dal Monte e Fabio Coccoluto. Quest'ultimo, dal punto di vista tecnico, sta facendo un lavoro fantastico ed ora iniziamo a raccogliere i frutti, vedendo, settimana dopo settimana, come tutte le leve migliorino allenandosi in sintonia ed allegria e creando un ambiente ideale per la crescita sportiva e personale di ogni nostro tesserato.

Lo scorso anno abbiamo mandato ben sei ragazzi a giocare in diversi club professionistici e quest’anno Pellicanò (2002) si è trasferito al Genoa, mentre Moro (2005) è seguito da diverse e importanti società di Serie A. Inoltre abbiamo quattro giocatori nella Rappresentativa regionale Allievi e tre giocatori nella Rappresentativa regionale Giovanissimi. Credo che questi siano numeri e risultati da top club.

Oltre a ringraziare i responsabili del settore giovanile, che vogliono il bene della Sanremese e lavorano per la crescita del club, consapevoli di quanto sia importante il settore giovanile in una società calcistica, voglio anche ringraziare Ornella Tagliamento e Stefania Pulitanò che stanno gestendo al meglio la parte organizzativa, nonché tutto lo staff tecnico ed i dirigenti per lo splendido lavoro che stanno svolgendo.

Come risaputo, siamo l'unica società della Provincia di Imperia a partecipare con tutte le leve ai campionati regionali giovanili e credo che questo ci distingua da tutte le altri compagini, con tutto il rispetto a loro dovuto. Mi auguro che i mesi che ci separano dalla fine della stagione possano confermare quanto di buono fatto finora e, magari, regalarci ulteriori soddisfazioni".