Freccette. Al 1° Torneo dell'anello trionfa Daniele Sergi

Grande giornata di sport e amicizia con la disputa del 1° Torneo dell’anello disputato domenica a Rapallo al Galletto Divino sede del dart club Old Boys. La vittoria al numero uno del Ranking nazionale Daniele Sergi, piemontese in forza al D.C. Animal House, che ha superato in una tiratissima finale per sei a cinque il pupillo di casa Jojo Tamares.

Tutti leg giocati sulla media delle 16 frecce con un continuo alternarsi a comando e solo all’ultimo turno dopo che Tamares aveva fallito la freccia per il Match Point Sergi a calato una chiusura a 125.

Terzo gradino del podio per l’altro piemontese Riccardo Castelli e quarto l’imperiese Thomas Hohenester per il Team Werder Diabolik. Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno manifestato la volontà di far si che questo diventi un appuntamento fisso del calendario “freccettistico”.

I complimenti ad Alessandro Sandroni per le riprese e le dirette che hanno dato la possibilità di seguire il torneo anche da casa.