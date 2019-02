Arti marziali. Byakko Tai Sanremo, è stato un fine settimana ricco di successi

Obiettivo pienamente centrato per i ragazzi del Byakko Tai Sanremo. Domenica scorsa si sono svolte le qualifiche al campionato Under 18 di Judo e i due atleti del club matuziano, Alessandro Folegatti (-81Kg) e Filippo Fontana (-66Kg), hanno partecipato all'importante evento conquistando un meritato primo posto nelle rispettive categorie centrando la qualifica alle finali nazionali.

Senza dimenticare nel fine settimana la squadra agonistica del simposio, con 12 atleti, ha partecipato alla competizione del 16° Torneo internazionale Sankaku città di Como. La competizione vedeva in gara tutte le categorie agonistiche, classificando la ASD Byakko Tai Sanremo al 15° posto tra 79 società partecipanti, portando a casa un prestigioso medagliere.

Galasso (U15 -73kg) 1°, Fontana (U18 -66kg) e Neumann (U13 -60kg) 2°, Carbonetto (U15 -60kg), F. Iezzi (U13 -36kg), L. Iezzi (U21 -73kg) e Lombardi (U21 -60kg) 3°. Ottime le ottime prestazioni degli altri atleti, N. Di Michele, J. Di Michele, L. Di Michele, Folegatti e Ravera.

Soddisfatto lo staff tecnico del Byakko Tai per la determinazione ed il livello tecnico dimostrati in tutte le gare.

Intanto gli allenamenti continuano tutti i giorni presso la Palestra del Solaro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti di Gran Prix nazionale e di Campionato Italiano.

"La stagione è fitta di appuntamenti e ci vedono impegnati in tutte le categorie agonistiche federali Under 13, Under 15, Under 18, Under 21, assoluti e veterans. Fortunatamente il lavoro sinergico tra il M° Benemerito De Maria e l'intero staff, formato interamente da tecnici federali, sta portando ottimi risultati" dichiara il presidente Pietro Ferlito.