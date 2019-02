Arti Marziali: doppio appuntamento nello scorso weekend per il Cs Judo a Genova e Torino (Foto)

Il Cs Judo Sanremo è stato nuovamente impegnato, domenica scorsa, su due fronti conquistando numerose medaglie a Giaveno (Torino) e Genova, staccando un biglietto per le finali dei campionati italiani Cadetti.

Il club sanremese si è presentato a Genova per le qualificazioni con l’allievo Nicolò Mediati e, per il torneo regionale Esordienti B, con Matteo Mastrorillo ed il direttore tecnico Ettore Guarnaccia. Il primo ha vinto tre incontri senza troppe difficoltà arrivando in finale appagato e sicuro di essere già qualificato per l’ambìto torneo di Ostia, cedendo ad un avversario piuttosto preparato. Il secondo sbaraglia tutti gli avversari arrivando sul gradino più alto del podio e finendo tutti gli incontri prima del limite.

Il reparto dei ‘pre agonisti’, invece, ha partecipato nel torinese, alla prima prova del circuito ‘Gigoro Kano Joung Cup’, alla quale erano presenti le più forti società piemontesi. Il Dojo matuziano ha schierato ben 28 dei suoi allievi fra le categorie Bambini A e B (classi 2012/13/14/15), Fanciulli (2010/2011) e Ragazzi (2008/2009). I tecnici, Pino Mastrorillo, Andrea e Nono Scalzo che hanno seguito e accompagnato gli atleti, hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati raggiunti: “Gara dopo gara – hanno detto - abbiamo la conferma dei notevoli miglioramenti al di là dei risultati. L’atteggiamento e la qualità tecnica dei ragazzi è sempre in rialzo”. Sotto i risultati.

Categoria Ragazzi

1° Posto: Bruno Roman, Meluso Cristina e Semanjaku Erik

2° Posto: Marini Federica, Maiano Alessio e Tiziano Nicolò

3° Posto: Capello Riccardo, Banaudo Alessandro e Strada Vanessa

Categoria Fanciulli

1° Posto: Carota Matteo e Mastrorillo Andrea

2° Posto: Pritula Alessandro e Scalzo Ginevra

3° Posto: Colucci Tommaso, Miatto Edoardo e Lopresti Leonardo

Categoria Bambini

1° Posto: Semanjaku Simon

2° Posto: Vota Giovanni, Capello Daniele, Tomelleri Leonardo

3° Posto: Scalzo Filippo, Adamo Gioele, Carota Giacomo, Tiziano Claudio, Tomelleri Tommaso, Di Michele Emily e Colucci Arianna.