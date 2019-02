Equitazione. The River Ranch Taggia, ottimi risultati alla 4a Tappa del Trophy Ice

Si è conclusa domenica scorsa la 4^ tappa del Trophy Ice di Voghera 2018/2019. I Ragazzi del The River Ranch di Taggia hanno ottenuto risultati sorprendenti.

Fabiano Pinto, si è classificato al 4° posto nella categoria New rider barrel racing, contando che questa è stata la sua prima gara con un cavallo, prima montava pony. Alessandra Anfossi ha fatto un ottima gara piazzandosi così 26° nella classifica generale del Trophy categoria open barrel racing composta da 75 concorrenti.

Martina Lupi si ritrova attualmente 4a nella classifica generale del trophy su 12 partenti per la categoria Youth barrel racing. Camilla Verta si posiziona al 2° posto nella categoria New Rider barrel racing. Andrea Scarcia (trainer della società) indiscusso campione della giornata, si classifica al 1° posto in 1D cateogria open barrel racing, con il suo cavallo Avana Nine ed al 3° posto in 1D stessa categoria con la cavalla Bit Flower.