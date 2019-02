Tennistavolo: scontro in casa per l'Arma di Taggia nei campionati di Serie D1 e D2 (Foto)

Si è giocata sabato scorso, alla palestra del Tennistavolo Arma di Taggia la 2a giornata del campionato 2018/2019, che questa volta vedeva l’incontro delle squadre A contro le B del sodalizio armese. Atmosfera quindi distesa e rilassata, nonostante l’agonismo fosse sempre ben presente tra gli atleti in maglia rossa.

Per la Serie di D1 riesce ad avere la meglio la squadra B, composta da Mario Pesante, Samuele Lamilia e Niccolò Bassilana: il trio mette a segno due importanti doppiette, sugli esperti della squadra A, che nulla possono contro gli incessanti colpi degli avversari. La squadra B, capitanata da Marione Pesante si porta cosi ad 11 punti, immediatamente a ridosso dei colleghi in maglia rossa che, con 14 punti, occupano saldamente la prima posizione in classifica.

Per la Serie D2, la squadra A di Massimo Triberti, Gianpaolo Benini e Riccardo Benini, ha incontrato le giovanissime promesse della società che, con impegno e motivazione giocano al meglio delle loro possibilità. L’incontro termina 6-0 in favore dei veterani, che si portano cosi in quarta posizione.