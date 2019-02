Calcio a 5 femminile. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia affronta il Portofino, Elisa Cerato: "Siamo in forma"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di questa sera contro il Portofino.

Dovranno giocare a Rapallo per la terza giornata di ritorno del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Le biancorosse durante la terza giornata avevano stracciato in casa le ospiti per 16 a 1, stasera non vedono l’ora di dare il meglio di sé.

"Mi sento molto bene, siamo molto più allenate e siamo in forma - commenta il capitano Elisa Cerato in vista della partita contro il Portofino - Non abbiamo nessuna preoccupazione, essendoci allenate bene. Siamo più squadra, più unite. Sono tranquilla e concentrata, ma lo sarò di più quando l'arbitro fischierà l'inizio".