Calcio, Eccellenza. UFFICIALE: Fabrizio Gatti torna sulla panchina del Ventimiglia

Fabrizio Gatti è il nuovo allenatore del Ventimiglia Calcio in Eccellenza e sostituisce Sergio Soncin, che si è dimesso domenica scorsa dopo la sconfitta interna con la Rivarolese.

Gatti sarà presentato ai giocatori granata domani sera, mercoledì 20 febbraio. Obiettivo: portare rapidamente la squadra fuori dalla zona play-out.

Centravanti originario di Ravenna, ha cominciato la carriera nelle giovanili del Milan, poi ha militato a lungo in serie C (Catania, Pontedera, Savona) per approdare a fine carriera a Ventimiglia (1999-2000). E proprio a Ventimiglia ha iniziato ad allenare, lanciato in panchina dall'allora presidente granata Rocco Santaiti.

Nella città di confine ha totalizzato trecento partite da coach nel corso di un decennio.