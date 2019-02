Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, per la panchina si valuta il clamoroso ritorno di Fabrizio Gatti

Avrebbe del clamoroso, ma nel calcio a volte tutto ritorna. Sono tante le voci di corridoio che riguardano la panchina del Ventimiglia, dopo le dimissioni date da Soncin, arrivate domenica scorsa con la sconfitta contro la capolista Rivarolese

Gatti in pole? Secondo le ultime indiscrezioni in pole per la panchina granata ci sarebbe Fabrizio Gatti. L'ex allenatore dell'Ospedaletti avrebbe le giuste caratteristiche per tirare fuori dalle sabbie mobili Galiera e compagni e in più conosce alla perfezione l'ambiente visto che ha già allenato e giocato. In più Gatti ha una grande voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività.

Le alternative. Ma ci sono altre soluzioni, come la promozione dalla squadra Juniores di Fabio Luccisano che tanto bene sta facendo con i giovani granata nel campionato Provinciale. Il grande sogno si chiama Carlo Calabria, situazione molto difficile a questo punto del campionato.

La società sta valutando su chi affidare la panchina granata, ma incombe la trasferta chiave di domenica prossima sul campo del Pietra Ligure.