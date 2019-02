Calcio, Promozione. Ospedaletti, le chiavi del centrocampo al giovane Mattia Schillaci: "Non mi aspettavo una mia stagione così positiva. Mister Carlet? Mi regala sempre consigli"

L'Ospedaletti si sta confermando in un ottimo momento grazie alla vetta mantenuta nel campionato di Promozione, nonostante una Loanesi che non molla nulla. Gli orange arrivano dalla vittoria in trasferta ottenuta contro il Mignanego, in un testacoda che poteva diventare scivoloso e risolto dalle reti di Scappatura e Fabio Sturaro.

"Vittoria che vale molto". In casa orange c'è un giocatore che sta disputando una stagione magica. Stiamo parlando di Mattia Schillaci, classe 2000, che si è preso le chiavi del centrocampo: "Per noi la vittoria di Mignanego vale molto - esordisce il giovane mediano - perché è arrivata in un campo non semplice che ci permette di continuare a credere nel nostro obiettivo. La prova della squadra è stata molto positiva, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo espresso nel miglior modo il nostro modo di giocare".

"Non mi aspettavo una stagione così positiva". Il centrocampista è sorpreso per questa sua grande annata: "Onestamente non mi aspettavo una stagione così positiva - sottolinea il centrocampista - anche perché sono molto giovane. Per questo vorrei ringraziare i miei compagni di squadra e i mister che mi hanno sempre aiutato dall'inizio. Questo momento lo dedico alla mia famiglia che nonostante sia molto lontana mi sta vicino e mi dà le forze per continuare a inseguire il mio sogno. Un grazie anche ai miei zii, è grazie a loro se sono qua visto che mi stanno ospitando nella loro casa".

"Mister Carlet? Mi regala sempre consigli". Schillaci svela il suo rapporto calcistico con mister Alan Carlet: "Con il mister ho creato un ottimo rapporto - evidenza Schillaci - mi regala sempre consigli per far sempre meglio e migliorare: le mie prestazioni sono anche merito suo".