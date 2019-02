Calcio, Serie D. Sanremese, oggi il consueto 'Spazio Interviste': protagonisti mister Lupo, Ciotoli e Scalzi

La vittoria sullo Stresa arrivata in pieno recupero ha dato nuova linfa in casa Sanremese. Dimenticata la sconfitta beffa sul campo del Chieri, i matuziani sono ripartiti e, nonostante il secondo rigore consecutivo fischiato contro, sono riusciti a portare a casa un successo chiave in ottica secondo posto.

Spazio Interviste. La vittoria della capolista Lecco sul Savona vale il momentaneo vantaggio di nove punti dei biancoazzurri dal terzo posto, con gli striscioni che devono recuperare la sfida sul campo del Sestri Levante. Nel consueto 'Spazio Interviste' del martedì questa settimana protagonisti saranno mister Lupo, il giovane attaccante Ciotoli e Scalzi.

La Sanremese domenica prossima sarà di scena sul campo del Borgaro, fanalino di coda del campionato in coabitazione con lo Stresa. In terra piemontese sono obbligatori i tre punti per consolidare la seconda piazza.