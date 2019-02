Stelle nello Sport: lunedì prossimo la presentazione ufficiale presso la Regione Liguria

Lunedì prossimo, a partire dalle 12, presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria, verrà alzato il sipario su tutte le iniziative della 20° edizione di Stelle nello Sport, il più importante progetto di promozione della cultura e dei valori dello sport sul territorio ligure, promosso dall’Associazione Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Porto Antico di Genova e i patrocini di Coni, Cip, Miur, Unige, Genoa, Sampdoria, Panathlon, Uisp e Cus Genova.

Si apriranno le votazioni che incoroneranno Atleti e Società sportive dell’anno, celebrati il prossimo 24 maggio sul palco del 20° Galà delle Stelle nello Sport, nella giornata di apertura della Festa dello Sport. Un percorso ricco di eventi e iniziative.

Saranno presentate le attività a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus, come l’Asta benefica delle Stelle realizzata in collaborazione con CharityStars e la Charity Dinner programmata per giovedì 14 marzo all’Acquario di Genova. Sempre più ampio il capitolo delle attività dedicate alla Scuola: gli incontri con i Campioni del format “Una Classe di Valori”, il programma “Alimentazione e Sport”, il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, e il ritorno delle tappe di “A Scuola di Sport” nei Municipi che porteranno alla grande “Olimpiade delle Scuole” al Porto Antico. Riflettori puntati anche sulle modalità di partecipazione al 7° Premio Fotografico Nicali – Iren e, per festeggiare i 20 anni del progetto, una novità: il forum “Sport. Valori. Territorio” programmato per il 4 aprile a Terrazza Colombo con grandi ospiti del mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale.

Nel lungo percorso gli incontri nelle province con il lancio della 12° edizione dell’Annuario Ligure dello Sport e il workshop “L’indotto dello sport” con l’analisi degli eventi sportivi in Liguria. Tante occasioni di incontro e promozione dello sport che termineranno naturalmente nel Parco Olimpico allestito da Porto Antico e Stelle nello Sport dal 24 al 26 maggio. Una Festa dello Sport naturale chiusura di tutti i progetti tra le società sportive, al fianco delle Federazioni e nel mondo della Scuola.

Alla presentazione di lunedì 18 febbraio interverranno Ilaria Cavo (assessore Sport Regione Liguria), Stefano Anzalone (consigliere Delegato Sport Comune Genova), Antonio Micillo (presidente Coni Liguria), Rino Zappalà (delegato Coni Genova) e Pierpaolo Varaldo (coordinatore Educazione Fisica Miur) unitamente ad alcune delle Stelle nello Sport del passato: Luca Baldini (nuoto), Gabriele Bino (scherma), Paola Cavallino (nuoto), Giorgia Consiglio (nuoto), Giulia Gualco (ginnastica), Gianfilippo Mirabile (canottaggio e triathlon paralimpico), Diego Negri (vela), Emanuela Pierantozzi (judo), Emma Quaglia (atletica) e Edoardo Stochino (nuoto).

----------------------------------------------------------

Lunedì 18 Febbraio (ore 12) presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria si terrà

la presentazione ufficiale della 20° edizione del progetto “Stelle nello Sport”.

-----------------------------------