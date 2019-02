Formula 1. Test invernali di Barcellona, super tempo di Leclerc: Ferrari già davanti a tutti

Chi ben comincia... L'esordio ufficiale di Charles Leclerc come pilota Ferrari nei test invernali di Barcellona, difficilmente poteva essere migliore di così: il monegasco ha compiuto 157 giri durante tutto l'arco della giornata mettendo in riga tutti, con un tempone di 1.18.247, e rifilando un secondo e tre decimi al debuttante Lando Norris con la Mclaren.

Leclerc dà continuità a quanto fatto di buono da Sebastian Vettel nella giornata di ieri, con le rosse che rifilano più di un secondo a tutto il gruppo. Ma questi test invernali lasciano molto il tempo che trovano, e in casa Ferrari lo sanno bene: probabilmente tra i pochi (se non gli unici) ad aver cercato il tempo sul giro, stanno comunque raccogliendo così come gli altri team indicazioni importanti per pensare a come approcciare al meglio il primo appuntamento del mondiale, il prossimo 17 Marzo in Australia, a Melbourne.

Mattia Binotto, nuovo team principal della rossa, ha gia affidato a Vettel i gradi di "capitano" del team, pur sapendo di avere un Leclerc talentuoso che scalpita per mettersi in mostra fin da subito e ritagliarsi uno spazio importante durante il corso del campionato. Il monegasco tornerà nuovamente in pista al Montmelò nella giornata di giovedì.