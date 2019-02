Sanremo Rugby, ottime prestazione dei baby matuziani al concentramento di Imperia

Sabato scorso, presso il Campo Pino Valle in regione Baitè ad Imperia, si è svolto il raggruppamento regionale al quale hanno partecipato i piccoli atleti del Sanremo Rugby.

In campo sono scesi la under 6 e la under 8 allenate dai coach Michelle Scibelli, Tonino Leone e Paolo Trucco, affiancati dai più grandicelli della under 10 seguiti dagli allenatori Diego Capelli e Claudio Motosso.

Il raggruppamento imperiese contava squadre della nostra provincia e altre del savonese e della provincia di Genova. I ragazzi del Sanremo Rugby si sono difesi alla grande, portando a casa vittorie su vittorie, ottenendo risultati eccezionali, pensando anche alla giovane età dei piccoli atleti, dotati di grande grinta e ottima preparazione sul campo fornita durante gli allenamenti dai grintosi coach.

La società esprime una grande soddisfazione per la continua crescita atletica e numerica di questi giovani atleti che scelgono questo sport. Un grandissimo applauso ed un grazie senza fine va certamente al numeroso ed affiatato gruppo di genitori che supporta sempre con entusiasmo e calore ogni trasferta. La strada è quella giusta per creare una squadra compatta e vincente.

Ricordiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono conoscere meglio la disciplina del rugby che gli allenatori saranno lieti di accoglierli tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo.