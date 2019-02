Atletica Leggera: una vittoria, un terzo assoluto ed una serie di piazzamenti per gli imperiesi alla campestre in Lunigiana (Foto)

Nella seconda ed ultima corsa campestre regionale, in Lunigiana ai confini con la Toscana, il prestigio della nostra provincia è stato difeso da due atleti della As Foce: il senior Luca Olivero, impegnato nella 10 km., e Miryam Bazzicalupo vittoriosa nel cross corto femminile di 3 km.

Luca si è riscattato dalla opaca prima prova ed è giunto terzo assoluto, un piazzamento di prestigio che lo onora anche nelle vesti di consigliere regionale della Federazione. Sempre nel settore assoluto, la Foce ha confermato un autorevole terzo posto come squadra, grazie alle posizioni di Daniele Carlini (ottavo) ed Alessandro Castagnino, 17°. Poi, come provincia, bisogna ricorrere al 3° posto del ventimigliese Massimo Megiovanni tra i Ragazzi, per trovare un posto sul podio.

La cosa è preoccupante, perchè sembra che non si lavori abbastanza alla base per formare atleti in grado di contrastare il dominio tecnico del resto della regione. Per quanto riguarda la Foce, presente con circa 25 atleti, note positive sono giunte dal Cadetto Andrea Guazzoni, in continuo miglioramento, da un positivo Allievo Hamza Soummade, dalla piccola Giulia De Cristofaro tra le Ragazze e dalla esordiente Chiara Fiorili.

Per tutti gli altri rimare la soddisfazione di una bellissima trasferta, forse la più lunga della stagione e l'impressione che ci si debba allenare con serietà se si vuole competere ad armi pari, a livello regionale. Prossimo appuntamento con la ‘Festa del Cross’, il 10 marzo nel parco di Venaria Reale a Torino, per le finali nazionali.