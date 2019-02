Basket. BKI Imperia, fine settimana agrodolce per le formazioni giovanili

Analizziamo le formazioni giovanili targate Under 16 e Under 13 del BKI Imperia scese sui vari parquet nello scorso fine settimana: una vittoria e una sconfitta per le due compagini.

Under 13

IMPERIA BASKET UNIPOLSAI ASS.NI PARODI SAS - OLIMPIA BASKET 64 - 31

Buona partita per i giovani cestisti imperiesi che trovano la vittoria nella gara casalinga contro l'Olimpia Basket Arma di Taggia. I ragazzi imperiesi partono molto aggressivi in difesa riuscendo fin da subito a recuperare tanti palloni e con un bel gioco di squadra realizzano punti preziosi che permettono di chiudere il primo quarto 23-2.

La partita prosegue senza intoppi anche se, concedendo troppo agli avversari rispetto ai primi 10' di gioco, si fatica molto a trovare il fondo della retina, contrariamente al primo quarto.

Coach Giulia Bianchino a fine partita: "Dobbiamo proseguire con la determinazione e il bel gioco di inizio partita per continuare a migliorarci e liberarci dei tanti errori che continuiamo a portarci dietro".

Under 16

BKI La Porta dei Sapori - Juvenilia Varazze 40 - 61