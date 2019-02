Basket, Promozione. BKI Imperia, stop pesante contro il Fortitudo Savona. Coach Pionetti: "Non è accettabile scendere in campo con così poca determinazione e morbidezza agonista"

PROMOZIONE

Bruttissima battuta d’arresto per il Bki Compass che assaggia la prima sconfitta stagionale. La partita non è mai iniziata con il primo tempo che vede Savona in vantaggio 24-6.

"Non è accettabile scendere in campo con così poca determinazione e morbidezza agonista contro un avversario di valore e collaudato per tutto il primo periodo. Questa sconfitta deve farci riflettere per interrogarci sulle nostre ambizioni, perché se in stagione per lunghi tratti siamo stati bravi a trovare le vittorie in ogni campo e lasciando imbattuta la Maggi, oggi siamo stati davvero irriconoscibili per poter essere davvero ambiziosi e puntare al salto di categoria" commenta coach Pionetti.