Basket, Under 18. BKI Imperia, sconfitta interna di misura nel derby con il BC Ospedaletti

Sconfitta al fotofinish per gli under 18 del BKI Imperia nello scontro al vertice contro l'ancora imbattuto Bc Ospedaletti.

Partita in bilico per quaranta minuti molto intensi dove gli imperiesi provano a prendere vantaggio più volte. Il massimo vantaggio per i padroni di casa arriva a metà del terzo quarto (+10) ma gli ospiti sono prontissimi a recuperare e riportarsi in parità.

L'ultimo quarto è letteralmente punto a punto e anche questa volta come nella partita di andata gli episodi finali sorridono agli arancioneri che rimangono saldamente al primo posto! Imperia rimane seconda ancora in piena corsa per un piazzamento ai playoff.