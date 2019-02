Calcio, Eccellenza. Il Ventimiglia riparte da Fabrizio Gatti: l'obiettivo è la svolta

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Il Ventimiglia passa da Sergio Soncin, dimessosi domenica dopo la sconfitta interna contro la Rivarolese, a Fabrizio Gatti.

Un ritorno. Un gradito ritorno per la piazza che riabbraccia l'allenatore dopo le ottime cose realizzate nella precedente esperienza in granata. Dopo l'avventura sulla panchina dell'Ospedaletti in Prima Categoria, Gatti è rimasto senza squadra ed è pronto a rimettersi in gioco da questa sera quando sarà presentato alla squadra.

Pietra Ligure all'orizzonte. Gatti è l'uomo giusto per portare il Ventimiglia fuori dalle zone calde della classifica secondo la società, una situazione dove la compagine granata non merita di stare. Il primo ostacolo sarà la temibile trasferta sul campo del Pietra Ligure, avversario ostico che battezzerà il ritorno di Gatti domenica pomeriggio sulla panchina granata.