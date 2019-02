Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys-Atletico Argentina, duello infinito: le squadre di Litardi e Pesante ai raggi X

Carlin's Boys punti 31, Atletico Argentina punti 30. Le prime due posizioni del campionato di Seconda Categoria recitano così, con il derby tra neroazzurri e rossoneri che si è acceso per il salto diretto in Prima Categoria.

Base neroazzurra. La Carlin's Boys ha avuto un leggero calo e dopo la sconfitta proprio contro Cariello e compagni, i neroazzurri hanno superato il Taggia B ma pareggiato in casa contro l'Area Calcio Andora. Un rallentamento che ha visto ridursi il vantaggio dal secondo posto per i ragazzi di mister Litardi.

La causa principale? Sicuramente le tante assenze che stanno incidendo non poco in questa parte di stagione.

Nel prossimo turno per i matuziani ci sarà da superare l'ostacolo Riva Ligure in trasferta. Un impegno non facile per la Carlin's Boys che proverà con tutte le proprie forze a tenersi stretta la testa della classifica.

Casa rossonera. L'Atletico Argentina è la squadra che in questo momento sta vivendo un periodo di forma entusiasmante. Nelle ultime cinque partite i rossoneri hanno sempre vinto superando in serie Area Calcio Andora, Riva Ligure, Carlin's Boys, Sa Bartolomeo Calcio e Legino B.

Mister vincente. L'arma segreta dei rossoneri è senza dubbio mister Pesante, visto che da quando è arrivato sulla panchina armese la situazione è cambiata con la squadra a soli due punti dalla vetta. Ma Pesante è chiamato mister promozione, visto le vittorie nei playoff con Sanstevese e Sanremo 80.

Domenica pomeriggio l'Atletico Argentina ospiterà il San Filippo Neri, squadra rivelazione di questo campionato e reduce dal poker alla Virtus Sanremo. I rossoneri potrebbero anche scavalcare in testa la Carlin's Boys in caso di vittoria, ma a quel punto servirebbe l'impresa del Riva Ligure.