Sanremo Rugby, Under 14 e Under 12 protagonisti a Pian di Poma

Domenica scorsa, presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo, i ragazzi del Sanremo Rugby hanno dato vita ad una intensa ed entusiasmante giornata di sport. L'occasione è stata il raggruppamento regionale che ha visto oltre 200 giovani rugbysti liguri disputare numerosi incontri sul campo matuziano.

I ragazzi dell’under 12 del Sanremo Rugby hanno giocato in mattinata, hanno alternato alti e bassi per quanto riguarda i risultati ma non sono mancate la grinta e lo spirito di squadra che li caratterizza. Il pomeriggio ha visto scendere in campo i leoncini dell’under 14, allenati dal coach Mori, si sono distinti per aver ottenuto un risultato di 45 a 24 contro il Cogoleto.

Un importante risultato che sottolinea ancora una volta come con gli allenamenti, lo spirito di squadra ed un bel gruppo di ragazzi possano fare la differenza. Domenica si sono visti ben 17 ragazzi dell’under 14 alternarsi in campo, un grande successo per tutti. La squadra deve ancora crescere, maturare ed è necessario l’impegno di tutti, ma la strada è quella giusta.

Da sottolineare sempre il grande impegno e lo spirito di sacrificio e di squadra che caratterizzano gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori. Un ringraziamento ed un elogio particolare vanno soprattutto ai genitori che con il loro lavoro, il sostegno e l’allestimento di un terzo tempo puntuale, preciso e di ottima qualità rendono sempre speciali questi incontri sportivi.

"Ricordiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che gli allenamenti del Sanremo Rugby continuano tutti i martedì e giovedì dalle ore 17.30 presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo" sottolineano dal sodalizio matuziano.