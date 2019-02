Tennis. Prosegue il momento non ottimale di Fabio Fognini: è fuori a Rio de Janeiro

BRAZIL OPEN - 1°TURNO -

FOGNINI-AUGER ALIASSIME 6/2 6/3

Niente da fare nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro per Fabio Fognini. Il tennista armese cede le armi nel primo turno contro il canadese 18enne Felix Auger-Aliassime in due set, confermando il suo momento non semplice dopo gli stop precedenti a Cordoba e Buenos Aires.

Il match. Fognini inizia subito in salita la sfida contro il giovane numero 104 al mondo e nel primo set va sotto 2-4 per poi cedere all'avversario per 2/6. Nel secondo set le cose non cambiano e Auger-Aliassime scappa sul 1-3, vola sul 2-4 e chiude con il definitivo 3/6.

Per la racchetta di Arma di Taggia termina qua il torneo in terra brasiliana eun tour sudamericano non dei più positivi.