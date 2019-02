Volley. Mazzucchelli Sanremo premiata per il grande lavoro sui giovani

Ha suscitato grande soddisfazione in casa della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo l'avere ricevuto nei giorni scorsi la lettera del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo, dott. Pietro Bruno Cattaneo, con la quale si comunicava che il Consiglio Federale aveva deciso di premiarla tra le società che maggiormente si erano distinte sul territorio italiano per il coinvolgimento dei giovani, per l'attività agonistica, per il dinamismo e la costanza dei risultati.